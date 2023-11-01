صن داونز يطيح بالأهلي ويضرب موعدا أمام الوداد في نهائي الدوري الإفريقي

ودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الافريقي.

ويواجه صن دوانز منافسه الجديد الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

وأضاع على معلول هدف من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.

وأهدر كهربا هدف محقق بعد سقوط الكرة من يد الحارس بعد عرضية من حسين الشحات في الدقيقة 24 ويفشل كهربا فى استغلال الفرصة.

واحتسب الحكم تسلل على بيرسي تاو نتيجة تمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة في الدقيقة 30.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا