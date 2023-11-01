حلمي زكي: دعوت الله أن يرسل سحابة سوداء على القمر لأتمكن من الانسحاب

كشف العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر كيف تم إنقاذه في حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة.



وقال زكي في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "العدو كان يضرب عليّ وعندما بدأت اتحرك كانوا يراقبونني".

جنود إسرائيل جبناء



وأضاف: "جنود إسرائيل جبناء محدش منهم قدر يترك النقطة القوية ويأتي للقضاء عليّ، هما أجبن من المواجهة وهذا جاء في مصلحتي لأنني قدرت اتحرك واتخذت قرارًا".



وتابع: "كنت في حالة ضعف تام وأنزف فقررت البقاء في مكاني إلى أن يأتي الليل وكانت الرؤية موجودة ودعوت الله أن يرسل لي سحابة على القمر لتظلمه من أجل أن انسحب وباب السماء كان مفتوحًا وبالفعل استجمعت قوتي وتمسكت بالحياة".



