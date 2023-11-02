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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعمل إيه لو قدمت على عداد الكهرباء واتأخر؟

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء نصائح للمتقدمين لتركيب عداد الكهرباء فى حالة التأخير فى تركيبه، عن طريق عدة خطوات يجب اتباعها في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء. 

خطوات الشكوى فى حالة تأخير تركيب عداد الكهرباء

-  تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد، وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستقبل الشكوى بحيث يقوم الشاكي بالآتي:


1- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

3- صورة من طلب تركيب العداد.

4- صورة من أي إيصالات مسددة.

ثم يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء 

1. من خلال التوجه إلى مقر الجهاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

2. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3. أو من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4. أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين @egyptera.org

5. أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6. أو الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

 

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طلب تركيب عداد مسبوق الدفع

يمكن التقدم بطلب لتركيب العداد مسبوق الدفع من خلال منصة الكهرباء الموحدة، حيث يمكن من خلالها التقديم لتركيب العداد القانونى والعداد الكودى لأصحاب المبانى المخالفة بدلا من نظام الممارسة.

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن سعر متر مقايسة الكهرباء  للمنازل حوالى 900 جنيه لكل 100 متر  بالقرى، و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن، أما المحال التجارية فالمقايسة فى المدن تصل إلى 2200 لكل 100 متر،  أما فى القرى فتصل إلى 1100 جنيه لكل 100 متر.

وأوضح المصدر  أن الشركة القابضة  منحت المتعثرين عن سداد المقايسات فرصة لتقسيط المقايسة على سنتين  بدون فوائد.

كما ذكر أن أسعار تركيب العداد الكودى  تختلف من مكان لآخر، فسعر عداد الكهرباء في المنازل يصل إلى 1000 جنيه، وفي المحلات التجارية يتراوح من 1300 إلى 1800 جنيه.
 

تقديم  طلب تركيب العداد الكودى إلكترونيًا

يمكن تقديم الطلب "أون لاين" من خلال 5 خطوات وهى:

1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.

2- الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودى.

3-املأ استمارة البيانات المطلوبة.

4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى.

5- الضغط على خانة (إرسال الطلب).

كيفية متابعة طلب التقديم

أوضحت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني نفسه لمتابعة طلب التقديم.

- تابعة البريد الإلكترونى الخاص بك، والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

- سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذى قمت بوضعه فى خانة البيانات.

مميزات العداد الكودى

1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقما كوديا.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد، بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.

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