التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بسبب الخلاف على ملكية محل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أثر تشاجره مع اثنين آخرين بسبب الخلاف على ملكية محل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام اثنين بالتشاجر مع المجني عليه أثر خلافات على ملكية محل ملك والد المتهم الأول وكان يستأجره المجنى عليه وقام المتهمون بمحاولة طرده فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام أحدهما على إثرها بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.