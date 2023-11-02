عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. العثور على جثتين لمدنيين لقيا مصرعهما بسبب القصف الإسرائيلي على الحدود

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية مع لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثتي مدنيين فقدا إثر نيران إسرائيلية قرب الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للوكالة اللبنانية، فإن الشخصين الذين تم العثور على جثتهم هم ربيع الاحمد  (20 عاماً) وأمجد المحمد (22 عاماً) من بلدة ‎الوزاني، وتم نقلهم بواسطة سيارات الصليب الاحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل اليوم.

وأوضحت الوكالة أن أهالي بلدة الوزاني اعترضوا على نقل جثه الشخصين وأنزلوهما من سيارات الصليب الاحمر واخذوهما الى البلدة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا  قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب الله بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الاستهداف أوقع اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

لبنان.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية

الاحتلال الاسرائيلي العثور على جثتي مدنيين الصليب الأحمر اللبناني الجيش اللبناني اليونيفيل حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

لبنان.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية

صفارات الإنذار تدوي في شتولا.. إطلاق قذائف هاون من لبنان على إسرائيل

لبنان.. حزب الله يستهدف قيادة كتيبة إسرائيلية بالصواريخ الموجهة

هجوم بالصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

الأردن يوصي مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان

ترشيحاتنا

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

الصحة: حالات المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة| فيديو

على مسئولية أحمد حسن.. الأهلي يقرر رحيل لاعبه الفرنسي في يناير

بعد إقصائه أفريقيًا.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه الأهلي بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ