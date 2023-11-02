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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه نفذ قصفًا جويًا ومدفعيًا على جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ على مسيرة إسرائيلية، وباتجاه إسرائيل، نافيًا إسقاط حزب الله اللبناني للمسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أطلق على مسيرة إسرائيلية خلال الليل، ولكنه لم يصب المسيرة، نافياً ما ذكره حزب الله بشأن إسقاطه للمسيرة بصاروخ أرض-جو، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو

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وذكر أنه رد بـ"ضرب الخلية وراء عملية الإطلاق، وكذلك موقع إطلاق الصاروخ". وأطلقت القوات البرية الإسرائيلية بالتزامن قذائف مدفعية باتجاه "مصدر إطلاق الصاروخ".

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وأضاف أن الصاروخ أصاب الطائرة "إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

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