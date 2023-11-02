الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه نفذ قصفًا جويًا ومدفعيًا على جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ على مسيرة إسرائيلية، وباتجاه إسرائيل، نافيًا إسقاط حزب الله اللبناني للمسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أطلق على مسيرة إسرائيلية خلال الليل، ولكنه لم يصب المسيرة، نافياً ما ذكره حزب الله بشأن إسقاطه للمسيرة بصاروخ أرض-جو، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر أنه رد بـ"ضرب الخلية وراء عملية الإطلاق، وكذلك موقع إطلاق الصاروخ". وأطلقت القوات البرية الإسرائيلية بالتزامن قذائف مدفعية باتجاه "مصدر إطلاق الصاروخ".

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وأضاف أن الصاروخ أصاب الطائرة "إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".