عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن الصاروخ أصاب الطائرة "إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

ومساء أمس، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن الجماعة أطلقت "دفعة كبيرة" من الطائرات المسيرة على أهداف في عمق إسرائيل خلال الساعات الماضية.

مستشار مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل تستهدف تدمير غزة وتهجير سكانها

سياسي فلسطيني : دعوات في أوروبا لوقف العدوان على غزة

برلماني: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة جريمة واضحة فى حق الإنسانية

وذكر سريع في حسابه على منصة إكس أن الطائرات المسيرة "وصلت إلى أهدافها"، مؤكداً استمرار الجماعة في عملياتها "إلى حين توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وكان سريع أعلن، الثلاثاء، إطلاق الحوثيين دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أنه جرى رصد هدف جوي اقترب من إسرائيل، لكنه لم يشكل أي خطر على السكان.

حزب الله حزب الله اللبناني مسيرة إسرائيلية إسرائيل الحوثي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

موضوعات متعلقة

عضو مجلس النواب: الدولة لم تدخر جهدا لضمان وصول المساعدات إلى غزة

كارثة خطيرة .. صحة غزة تعلن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي

ترشيحاتنا

عبد المنعم السيد: المقاطعة إحدى أدوات التعبير عن غضب الشعوب..ولابد من استغلال الفرصة

إدارة بايدن تعلن عن استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا

إعلامي شهير يكشف سبب خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي

تعاون الهلال الأحمر والبحرين لشراء مواد إغاثية لغزة بـ50 مليون جنيه

دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. وردت عن النبي هذه الكلمات

ذنب الجمهور إيه| ميدو يطالب بمحاسبة المسئول عن ضم هذا اللاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ