حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن الصاروخ أصاب الطائرة "إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

ومساء أمس، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن الجماعة أطلقت "دفعة كبيرة" من الطائرات المسيرة على أهداف في عمق إسرائيل خلال الساعات الماضية.

وذكر سريع في حسابه على منصة إكس أن الطائرات المسيرة "وصلت إلى أهدافها"، مؤكداً استمرار الجماعة في عملياتها "إلى حين توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".

وكان سريع أعلن، الثلاثاء، إطلاق الحوثيين دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أنه جرى رصد هدف جوي اقترب من إسرائيل، لكنه لم يشكل أي خطر على السكان.