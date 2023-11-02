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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة جريمة واضحة فى حق الإنسانية

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

قال النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يوما بعد يوم نرى الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني فهو تخلى عن كل مبادئ الإنسانية وارتكب  مجازر لا يفعلها سواه، ضد الشعب الفلسطيني.

 

وتابع حسين في تصريحاته لـ صدى البلد ان العدوان الإسرائيلي تسبب في وفاة الالاف من الفلسطينين أغلبهم من الأطفال والنساء جراء العدوان الصهیونی المتواصل على قطاع غزة، فالعدو الصهيوني يرتكب جريمة حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني وأصبح الحزن يخيم على كل الشعوب العربية بسبب بشاعة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي غزة.

 

وتابع رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن ما يحدث من انتهاكات من قبل الاحتلال ضد قطاع غزة يعد جريمة واضحة فى حق الإنسانية.

الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي غزة الحرب اتحاد شباب المصريين بالخارج

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