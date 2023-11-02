صندوق مصر السيادي عن افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية: حلم تحقق بإرادة ورؤية سياسية

قال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لإستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي: “ الأمهات أبدوا سعادتهم ليروا الواقع أن أخيرا وجدوا حلمهم فى النموذج التعليمي الذى يتم تقديمه”.

وأضاف المدير التنفيذي لإستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي، خلال كلمته اليوم، بإفتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء: “مع زملائي نتحدث مع مستثمرين من القطاع الخاص لتكرار نفس النموذج فى المستشفيات من أجل ان يكون هناك تعليم وصحة”.

وتابع المدير التنفيذي لإستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي: “إفتتاح رئيس الوزراء اليوم هو وسام شرف وتتويج لمجهود كبير من فرق عمل مختلفة، وهو حلم تحقق بإرادة ورؤية سياسية قوية وعزيمة قطاع خاص وطني”.