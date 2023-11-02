التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر ترجمة للاهتمام بالتعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، وأن هناك توافق من أجل أن تتماشى العملية التعليمية مع سوق العمل.

وقالت خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن رؤية مصر 2030، بشأن التعليم، تكون من أجل الاتاحة و التنافسية.

وتابعت أن مصر بها 105 مواطن، و60% منهم شباب، وأن سوق العمل كل عام يرتفع، وهناك مطالب بأن تنخفض الفجوة بين عدد الخريجين، وسوق العمل.

وأشارت إلى أن مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، يعتبر ترجمة على أرض الواقع لاستغلال أصول الدولة، والاستثمارات في التعليم.