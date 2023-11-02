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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

مواطنون فرنسيون يهتفون
مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو الأنفاق بباريس

يظهر مقطع فيديو مواطنين فرنسيين في عربة بمترو الأنفاق بباريس وهم يهتفون "تبا لليهود، تحيا فلسطين، نحن نازيون وفخورون"، بينما تشهد فرنسا تصاعدا في معاداة السامية (اليهودية) بعد الحرب الإسرائيلية.

يُظهر مقطع فيديو الذي تبلغ مدته 16 ثانية اللحظة التي بدأ فيها ركاب مترو باريس وهم يهتفون "تبا لليهود.. تحيا فلسطين.. نحن نازيون وفخورون".

عاشت فلسطين

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، يلتقط الفيديو الذي تمت مشاركته على موقع التواصل الاجتماعي TikTok رد فعل إحدى الراكبات في مترو باريس وهي تسمع ما يبدو أنه مجموعة تهتف في معادية للسامية ومناصرة للفلسطينيين ويرددون "عاشت فلسطين، نعم نعم.. تبا لليهود".

@ur_literally_dumm Subway in france, originally posted by @Free Israel #removed #antisemitismneedstostop #haters #neveragain ♬ original sound - Marco Polo

وفي السياق، أعربت فرنسا عن قلقها بشأن الخسائر الفادحة التي طالت المدنيين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة، وأكدت الخارجية الفرنسية أن حماية السكان المدنيين هو التزام ملزم للجميع بموجب القانون الدولي.

كما جددت الخارجية الفرنسية دعوتها إلى هدنة إنسانية عاجل تسمح بإيصال المساعدات بأمان وبشكل مستدام وكافٍ للفلسطينيين.

فرنسا معاداة السامية الحرب الإسرائيلية باريس مترو الأنفاق

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