بإمكانات جبارة.. الكشف عن مواصفات سلسلة فيفو iQOO 12

من المقرر أن تكشف شركة فيفو الصينية، عن هواتفها الذكية الجديدة تحت العلامة التجارية iQOO، في سوقها المحلى يوم 7 نوفمبر، وفي 12 ديسمبر المقبل، سيظهر طراز العادى من سلسلة iQOO 12 لأول مرة في الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أكدت شركة فيفو عبر الصفحة الرسمية للعلامة التجارية iQOO على موقع إكس، أنها ستعلن عن هاتفي iQOO 12 وiQOO 12 Pro في 7 نوفمبر في الصين، وقالت إن التشكيلة سيتم تجهيزها بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3.

مواصفات سلسلة فيفو iQOO 12



وكشفت شركة iQOO التابعة لـ فيفو، عن أن سلسلة iQOO 12 ستوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، وللحصول على تجربة لعب أكثر سلاسة، ستحتوي المجموعة على شريحة Q1 للرياضات الإلكترونية المطورة ذاتيا، مما يعزز تجربة اللعب بدقة فائقة وتزامن إطار فائق.

سلسلة iQOO 12

وستحتوي سلسلة iQOO 12 على أكبر محرك اهتزاز واسع النطاق في تاريخ iQOO ومكبرات صوت استريو مزدوجة ثلاثية الأبعاد متناظرة، مما يعزز التجربة الحسية الشاملة ويقدم صوتا غامرا للألعاب، بالإضافة إلى ذلك، تدعم السلسلة الصوت عالي الدقة والصوت اللاسلكي عالي الدقة.

وبالنسبة لتبديد الحرارة، ستحتوي سلسلة iQOO 12 على بنية لتبديد الحرارة من 4 مناطق تكملها غرفة بخار VC كبيرة جدا، وهي أكبر بنسبة 40 % من السلسلة السابقة، وستصل سلسلة iQOO 12 مع دعما لتصنيف IP68، مما يضمن قدرتها على التعامل مع المطر والغمر بالماء.

سلسلة iQOO 12

وتشير التقارير إلى أن سلسلة iQOO 12 حاصل على تصنيف IP64، بينما يتمتع iQOO 12 Pro بتصنيف IP68، وتم التأكيد أيضا على أن الطراز Pro سيتميز بشاشة E7 AMOLED التي توفر دقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

وسيكون iQOO 12 و12 Pro أول هواتف ذكية للشركة تأتي مزودة بنظام Android 14 المستند إلى Origin OS 4.

ووفقا للتقارير، سيحتوي كلاهما على شاشة بقياس 6.78 بوصة توفر معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، ومع ذلك، سيحتوي الطراز العادي على شاشة مسطحة من شركة BOE، بدقة 1.5K وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.

ومن ناحية أخرى، سيحتوي iQOO 12 Pro على شاشة سامسونج منحنية E7 AMOLED توفر دقة 2K ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة.