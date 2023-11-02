عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. الكشف عن مواصفات سلسلة فيفو iQOO 12

سلسلة iQOO 12
سلسلة iQOO 12

من المقرر أن تكشف شركة فيفو الصينية، عن هواتفها الذكية الجديدة تحت العلامة التجارية iQOO، في سوقها المحلى يوم 7 نوفمبر، وفي 12 ديسمبر المقبل، سيظهر طراز العادى من سلسلة iQOO 12 لأول مرة في الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أكدت شركة فيفو عبر الصفحة الرسمية للعلامة التجارية iQOO على موقع إكس، أنها ستعلن عن هاتفي iQOO 12 وiQOO 12 Pro في 7 نوفمبر في الصين، وقالت إن التشكيلة سيتم تجهيزها بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3.

 

بـ 16 جيجابايت و1 تيرابايت.. فيفو تطلق نسخة جديدة من iQOO Neo 8

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro.. موبايل جديد للشباب

 

مواصفات سلسلة فيفو iQOO 12


وكشفت شركة iQOO التابعة لـ فيفو، عن أن سلسلة iQOO 12 ستوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، وللحصول على تجربة لعب أكثر سلاسة، ستحتوي المجموعة على شريحة Q1 للرياضات الإلكترونية المطورة ذاتيا، مما يعزز تجربة اللعب بدقة فائقة وتزامن إطار فائق.

سلسلة iQOO 12

وستحتوي سلسلة iQOO 12 على أكبر محرك اهتزاز واسع النطاق في تاريخ iQOO ومكبرات صوت استريو مزدوجة ثلاثية الأبعاد متناظرة، مما يعزز التجربة الحسية الشاملة ويقدم صوتا غامرا للألعاب، بالإضافة إلى ذلك، تدعم السلسلة الصوت عالي الدقة والصوت اللاسلكي عالي الدقة.

وبالنسبة لتبديد الحرارة، ستحتوي سلسلة iQOO 12 على بنية لتبديد الحرارة من 4 مناطق تكملها غرفة بخار VC كبيرة جدا، وهي أكبر بنسبة 40 % من السلسلة السابقة، وستصل سلسلة iQOO 12 مع دعما لتصنيف IP68، مما يضمن قدرتها على التعامل مع المطر والغمر بالماء.

سلسلة iQOO 12

وتشير التقارير إلى أن سلسلة iQOO 12 حاصل على تصنيف IP64، بينما يتمتع iQOO 12 Pro بتصنيف IP68، وتم التأكيد أيضا على أن الطراز Pro سيتميز بشاشة E7 AMOLED التي توفر دقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

وسيكون iQOO 12 و12 Pro أول هواتف ذكية للشركة تأتي مزودة بنظام Android 14 المستند إلى Origin OS 4.

ووفقا للتقارير، سيحتوي كلاهما على شاشة بقياس 6.78 بوصة توفر معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، ومع ذلك، سيحتوي الطراز العادي على شاشة مسطحة من شركة BOE، بدقة 1.5K وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.

ومن ناحية أخرى، سيحتوي iQOO 12 Pro على شاشة سامسونج منحنية E7 AMOLED توفر دقة 2K ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة.

سلسلة iQOO 12
فيفو iQOO 12 سلسلة iQOO 12 فيفو iQOO 12 iQOO 12 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

بأرخص من سعره.. عرض مذهل على أحدث موبايلات شاومي

لـ آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

أوبو أرخص من سامسونج.. مقارنة بين رينو 10 و Galaxy S23 FE

علي بابا و بايدو يحذفان اسم إسرائيل من خرائطهما.. اعرف السبب

بروفايل احتياطي.. واتساب يعمل على ميزة مدهشة لـ أندرويد

توصي بإلغاء تثبيتها.. هواتف هواوي تدرج تطبيق جوجل على أنه "خطر أمني"

إيلون ماسك خسر فلوسه.. انهيار قيمة تويتر لـ19 مليار دولار

اغتنم الفرصة ولاتدعها تفوتك.. عرض مذهل على أكثر موبايلات سامسونج مبيعا

ترشيحاتنا

آلاف وأنت في بيتك.. تعرف على أعلى عائد لشهادات ادخار البنوك

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ