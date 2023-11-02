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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل وحدات ومراكز  الجامعة 
 

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة ، شملت تكليف الدكتور محمد محمدى غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، وتكليف الدكتور شادى المشد مديراً تنفيذيا للمعلومات ومديراً لمركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.


كما شملت القرارات تجديد تكليف كل من : الدكتورة إيمان عبدالحق مديرا لمركز الخدمة العامة للغات الأجنبية ، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسقا عاما للجودة الإدارية ، والدكتور محمد سعيد مستشاراً لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية ، والدكتور أحمد يوسف مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين ، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور.


وشملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة أيضا تجديد تكليف كل من : الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولاً إعلامياً بالجامعة مع الإشراف والتنسيق علي أعمال المكتب الإعلامي بالجامعة ،  والدكتور فاطمة عبدالوهاب مديراً للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة ، والدكتور سيد عبدالونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية ، والدكتور أيمن سمير مديراً لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة ، والدكتور هانى شحته مديرا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


كما شملت القرارات كذلك تجديد تكليف كل من : الدكتور محمود عبدالغفار مديراً لوحدة ادارة مشروعات التطوير ، والدكتورة عزة عبدالله مديراً لمركز القياس والتقويم ، والدكتور محمد عبدالفتاح مديراً لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية ، والدكتور خالد عيسوى منسقا عام للانشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الانشطة الطلابية ، والدكتور عمرو العوامرى مديرا لشبكة المعلومات الرقمية الداخلية ومديراً تنفيذياً لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية ، والدكتور عادل نبيل مديراً لوحدة المكتبة الرقمية ، والدكتور محمود الهباق مديراً لوحدة التدريب علي تقنية المعلومات بالجامعة.

Jobs Education الانشطة الطلابية أعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مركز الابتكار وريادة الأعمال مركز ضمان الجودة

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