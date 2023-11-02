آداب بنها تحصد جوائز في مسابقة الإبداع الإعلامي

حصل طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها، على مجموعة من الجوائز على المستوي المحلي والعربي والإفريقي بمسابقة الإبداع الإعلامي والتي أقيمت بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب.



وقال الدكتور عربي الطوخي القائم بعمل رئيس قسم الإعلام، إن مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي قد أعلنت نتائج مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج علي المستويات المحلي والعربي والافريقي بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الافريقية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعاً ؛ حيث حصل مشروع ورقة من كتاب الشهداء أحد مشروعات تخرج شعبة الصحافة بقسم الاعلام جامعة بنها للعام الجامعي 2022- 2023 على المركز الأول على مستوى جامعات القارة الإفريقية في المسابقة السنوية لمؤسسة التحول الرقمي ، مشيرا إلى أن مشروع ورقة من كتاب الشهداء قد حصل على تقدير أفضل إخراج من ضمن مشروعات التخرج بشعبة صحافة العام الماضي .



وأضاف الطوخي أن مشروع مجلة كش ملك حصل على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة السنوية لمؤسسة التحول الرقمى، والذي حصل علي جائزة أفضل غلاف مجلة وأفضل حوار صحفي خلال مسابقة تقيم مشروعات التخرج الخاصة بقسم الإعلام بالكلية ، وتناول مفهوم الأفكار الإستراتيجية لحروب الجيل الرابع والخامس والحروب بمختلف أنواعها واشتملت المجلة علي ملف خاص بحرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي وموضوعات خاصة بأهم الصراعات العالمية مثل القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في السودان،وغيرها من الموضوعات ذات الطابع العسكري والإستراتيجي.

وجاءت المشروعات الفائزة بإشراف كلا من الدكتورة أمل خطاب أستاذ الصحافة المساعد بالقسم مشرف مشروع تخرج "ورقة من كتاب الشهداء" ، والدكتور فتحي إبراهيم إسماعيل أستاذ الصحافة المساعد والإخراج الصحفي بالقسم مشرف مشروع تخرج " كش ملك " والذي كرم أيضا لحصول أحد أبحاثه على المركز الثالث عن في فئة البحوث والرسائل العلمية بمسابقة الابداع الاعلامي بعنوان " اتجاهات الصحفيين نحو الذكاء الإصطناعى في تطوير المحتوى الصحفى بالصحف والمواقع المصرية دراسة ميدانية .