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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج : الهلال الأحمر يقوم بدور بطولي للحفاظ على الحقوق الإنسانية

صدى البلد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي، هو مد جسور الشراكة، موضحة أن سبق التعاون في أمور عديدة مع الهلال الأحمر الكويتي، لدعم قطاع غزة وإرسال المساعدات جراء الاعتداء والانتهاك الغاشم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأدانت القباج، قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يفعله من انتهاكات واعتداء على المدنيين العزل بقطاع غزة بفلسطين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الاحمر المصري يقوم بدور بطولي، لحفاظه على الحقوق الإنسانية، منوهة أن جمعيات الهلال الاحمر على مستوى ١٨٥ دولة قائم التواصل بعضا إلى بعض لبحث سبل التعاون وارسال المساعدات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، عطفا على التبرع بالدم والتماثل في المخزون الغذائي الإغاثي.

جاء ذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة مها البرجس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ووالدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ولفيف من قيادات وزارة التضامن.

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