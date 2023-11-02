برلمانية تتحدث عن الحس الوطني للمرأة المصرية.. وتؤكد: نحصل على كافة الحقوق

قالت النائبة سناء السعيد، أن المرأة المصرية تتمتع بحس وطنى كبير ومن خلاله تعلم من الرئيس القادر على الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وأوضحت سناء السعيد، خلال حوارها مع برنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر قناة "المحور"، فى 30 يونيو ملأت المرأة المصرية الشوارع والميادين ومعها أولادها وأحفادها بسبب خوفها على الوطن.

ملف تمكين المرأة

وثمنت سناء السعيد، دور الدولة فى ملف تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، التي أطلق أستراتيجية له فى عام 2017 ، عام المراة المصرية.

وأكدت النائبة سناء السعيد، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يمنح المرأة كافة حقوقها التى كفلها القانون.