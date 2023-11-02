كيربي: نعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أنه يتم العمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين، ونأمل خروج جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وقال كيربي في كلمة له في مؤتمر صحفي تم إذاعته على قناة "القاهرة الإخبارية": من الضروري تبني عديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة".

وتابع: "لا أعرف الوقت اللازم لإخراج كل المحتجزين من قطاع غزة، وكما قلت من قبل، نأمل أن يزداد عدد المفرج عنهم في الأيام المقبلة، فقد كنا نأمل أن يزيد الرقم من 74، ولكنه علامة جيدة تدل على أننا نسير في الطريق الصحيح".