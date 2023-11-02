ألمانيا: بدء محادثات للسماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

دعت ألمانيا أوكرانيا إلى بدء محادثات رسمية بحلول نهاية العام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واقترحت منح الدول المرشحة بعض مزايا العضوية قبل الانضمام الكامل إلى الكتلة.

كما اقترحت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، مركزية السلطة داخل الاتحاد الأوروبي من خلال تجريد الدول الفردية من حقوق النقض وتبسيط الجهاز الإداري المترامي الأطراف.

من المرجح أن لا تحظى هذه الأفكار، التي تم طرحها في ما تم وصفه بأنه خطاب تحديد جدول الأعمال في برلين، باهتمام كبير من الدول الصغيرة التي تشعر بالقلق من أن يتم دعمها من قبل ألمانيا وفرنسا.

ومع ذلك، قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي الموسع يخاطر بالإصابة بالشلل والتعرض لتكتيكات فرق تسد من المنافسين الجيوسياسيين مثل روسيا دون إصلاح يجعله أكثر قدرة على اتخاذ قرارات جريئة.

كانت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تتحدث أمام جمهور من كبار المسؤولين من حوالي 30 دولة أوروبية في افتتاح مؤتمر بقيادة ألمانيا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

يستعد الاتحاد الأوروبي لأكبر جولة من التوسع منذ عام 2004، ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يصل إلى 36 دولة عضو.تم ترشيح كل من أوكرانيا ومولدوفا المجاورة للعضوية، ومن المتوقع اتخاذ قرار مماثل بشأن طلب جورجيا قبل العام الجديد.

وهناك ستة دول في غرب البلقان، بما في ذلك ألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك، عالقة أيضًا في غرفة الانتظار، وفي بعض الحالات ظلت كذلك لمدة عقدين من الزمن.

ومع ذلك، حذرت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، من أن الاتحاد الأوروبي معرض لخطر أن يصبح خارج نطاق السيطرة ما لم يتم إصلاح هياكل السلطة فيه.

تريد ألمانيا آلية أكثر صرامة لمعاقبة الدول الأعضاء التي تعتبر متراجعة عن سيادة القانون أو النزاهة الديمقراطية، لتحل محل أداة المادة 7 التي تم استخدامها مؤخرا لتعليق التمويل لبولندا والمجر.

تعتقد أيضاً أن المفوضية الأوروبية، الهيئة الإدارية الرئيسية للكتلة، سوف تصبح غير عملية إلى حد مستحيل إذا مُنحت كل دولة من الدول الـ 36 المحتملة في الاتحاد الأوروبي حقيبتها الخاصة.