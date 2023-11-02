عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اللهم أنزل سكينتك على عبادك المستضعفين في غزة.. دعاء وزير الأوقاف لأهل فلسطين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لأهالي غزة،  تزامنا مع ليلة الجمعة، واقتراب ساعة إجابة الليل، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دعاء لأهل غزة ليلة الجمعة 

وقال وزير الأوقاف في دعائه لأهل غزة:«اللهم في هذه الليلة المباركة أنزل سكينتك على عبادك المستضعفين في غزة سكينة يهدأ بها روعهم و أمدهم بمدد من عندك تظهر فيه عجائب قدرتك وتشف به صدور قوم مؤمنين اللهم بفضلك وبالغ قدرتك كن لهم عونا ونصيرا».

دعاء لأطفال فلسطين ونصرة رجالها.. أدركه بـ 20 كلمة في يوم الإجابة

دعاء السفر .. يحفظ المسافر وأسرته ويوسع رزقه

دعاء لأهل غزة يوم الجمعة

يشكل دعاء لأهل غزة يوم الجمعة، نسبة كبيرة من بحث المنتمين إلى الأمة الإسلامية، باعتبار أن الدعاء سلاح قوي لنصرة أهلنا في غزة، وقد أكد على ذلك علماء الأزهر الشريف، بأن أحد المساعدات التي يمكن أن نقدمها لفلسطين هو ترديد دعاء لأهل غزة يوم الجمعة، ولهذا تخصص المساجد جزءًا في دعاء يوم الجمعة من أجل الدعاء لأهل غزة بالنصر والفرج القريب، والتي يمكن أن نقوله بأحد هذه الصيغ ضمن دعاء لأهل غزة يوم الجمعة.

اللهم أشف صدور أهل غزة وفلسطين وأنزل السكينة عليهم.

اللهم في يوم الجمعة اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.
اللهمَّ اجعل غزة ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم.

اللهم ارزق أهل غزة الأمن والسلام في يوم الجمعة، واحمهم من كيد الظالمين ورد كيد اليهود إلى نحرهم.
اللهم امدد أهل غزة بمدد من عندك واجعل لهم الغلبة والنصر يا الله.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وغزة، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام.

دعاء لأطفال فلسطين

وعلينا أن نذكر دعاء لأطفال فلسطين بكثرة من أجل أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى بعينه التي لا تنام ويرد إليهم السلامة والأمن.

اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.
اللهم أحم أطفال غزة وارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم.
اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير.
اللهم احفظ أطفال فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.
اللهم اجعل الشهداء من أطفال فلسطين شفعاء لأهاليهم يوم القيامة.
اللهم ارزق أطفال فلسطين الصبر والثبات والنصر.

الجمعة يوم الجمعة دعاء لأهل غزة يوم الجمعة دعاء لأهل غزة وزير الاوقاف ساعة إجابة الليل دعاء لأهل غزة ليلة الجمعة دعاء لأطفال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

أيهما يقدم الخاطب على الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟.. أمين الفتوى يوضح

دعاء لأطفال فلسطين ونصرة رجالها.. أدركه بـ 20 كلمة في يوم الإجابة

الجمل قارئا وخالد صلاح خطيبا.. السيدة نفيسة تستقبل شعائر صلاة الجمعة غدا

الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.. موضوع خطبة الجمعة غدا

دورة الإسعافات الأولية ضمن مشروع سفراء الأزهر

خالد الجندي: وزارة الأوقاف تقوم بعمل بطولي لدعم غزة .. فيديو

هل غسل الجمعة واجب على النساء وما علاقته بشرط الجنابة؟.. رأي الفقهاء

مولد سيدنا الحسين.. كيف كانت رحلة الرأس الشريف إلى مصر؟ اعرف أصح الروايات

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ