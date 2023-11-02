اللهم أنزل سكينتك على عبادك المستضعفين في غزة.. دعاء وزير الأوقاف لأهل فلسطين

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لأهالي غزة، تزامنا مع ليلة الجمعة، واقتراب ساعة إجابة الليل، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دعاء لأهل غزة ليلة الجمعة

وقال وزير الأوقاف في دعائه لأهل غزة:«اللهم في هذه الليلة المباركة أنزل سكينتك على عبادك المستضعفين في غزة سكينة يهدأ بها روعهم و أمدهم بمدد من عندك تظهر فيه عجائب قدرتك وتشف به صدور قوم مؤمنين اللهم بفضلك وبالغ قدرتك كن لهم عونا ونصيرا».

دعاء لأهل غزة يوم الجمعة

يشكل دعاء لأهل غزة يوم الجمعة، نسبة كبيرة من بحث المنتمين إلى الأمة الإسلامية، باعتبار أن الدعاء سلاح قوي لنصرة أهلنا في غزة، وقد أكد على ذلك علماء الأزهر الشريف، بأن أحد المساعدات التي يمكن أن نقدمها لفلسطين هو ترديد دعاء لأهل غزة يوم الجمعة، ولهذا تخصص المساجد جزءًا في دعاء يوم الجمعة من أجل الدعاء لأهل غزة بالنصر والفرج القريب، والتي يمكن أن نقوله بأحد هذه الصيغ ضمن دعاء لأهل غزة يوم الجمعة.

اللهم أشف صدور أهل غزة وفلسطين وأنزل السكينة عليهم.

اللهم في يوم الجمعة اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.

اللهمَّ اجعل غزة ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم.

اللهم ارزق أهل غزة الأمن والسلام في يوم الجمعة، واحمهم من كيد الظالمين ورد كيد اليهود إلى نحرهم.

اللهم امدد أهل غزة بمدد من عندك واجعل لهم الغلبة والنصر يا الله.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وغزة، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام.

دعاء لأطفال فلسطين

وعلينا أن نذكر دعاء لأطفال فلسطين بكثرة من أجل أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى بعينه التي لا تنام ويرد إليهم السلامة والأمن.

اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.

اللهم أحم أطفال غزة وارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم.

اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير.

اللهم احفظ أطفال فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم اجعل الشهداء من أطفال فلسطين شفعاء لأهاليهم يوم القيامة.

اللهم ارزق أطفال فلسطين الصبر والثبات والنصر.