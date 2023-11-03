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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023: نظم مواعيد نومك

برج الجدى
برج الجدى

يحتفل مواليد برج الجدي بيوم ميلادهم  من 22 ديسمبر إلى 19 يناير ويتميزون بالطموح العالي والذكاء الشديد.

نعرض لكم توقعات برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

 

برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يحب المرح والضحك طوال الوقت ويمتلك خفة دم بالفطرة، ويثق بنفسه بشكل كبير، وقادر على تحقيق كل خططه.


برج الجدى في حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023
مولود برج الجدى يتمتع بأن له قلب كبير وطيب، ويحب الطموح والنظام والترتيب لكل شيء حوله، ولا يتقبل الرأي الأخر لأن لديه شخصية عنيدة.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الرئيس الراحل أنور السادات، ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا
قد يمر الوقت وتشعر بعد فترة بضرورة التغير في الوظيفة لأنها لم تعد تحقق كل ما تريده، من شغف وطموح، فأبحث عن عمل آخر يحقق لك ذلك لتشعر بالرضا عن نفسك.
حظك اليوم برج الجدي ماليا
برج الجدي اليوم كن على دراية بعادات الإنفاق ، من السهل أن تنشغل باللحظة وتفرط في الإنفاق ، لكن من المهم الحفاظ على الاستقرار المالي ، التزم بالميزانية وتأكد من التوفير حيث يمكنك ذلك ، لا تتحمل أي مخاطر مالية لا يمكنك تحملها.
برج الجدى اليوم عاطفيا
عليك أن تحتوى شريك الحياة خاصة في وقت الخلاف، ولا تجعل أي شخص يتدخل في الخلاف مهما كان، حتى لا يكبر ويصبح مشكلة كبيرة لا تكون قادر على حلها.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى
عليك أن تنظم مواعيد نومك، ولا تسهر لوقت متأخر من الليل، حتى لا تشعر بالأرق والتعب، وحدد مواعيد للنوم والاستيقاظ، مع التنويع في الوجبات الغذائية التي تتناولها في اليوم.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
قم بالمشروع الذي تريد أن تبدأ به ولا تتكاسل عن تحقيق أحلامك، حتى تسير في الطريق لنهايته وتصل للواجهة التي تريدها وتشعرعندها بالسعادة الغامرة.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: رمادي
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج الجدى
الأكثر توافق اليوم: السرطان ، الجدي
التوافق العادل: الجوزاء ، الأسد ، القوس ، الدلو
الأقل توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان

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استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

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