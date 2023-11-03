عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حضور قوي لجناح عصير الكتب في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر | فيديو وصور

جناح عصير الكتب بفعاليات
جناح عصير الكتب بفعاليات الدورة الـ 26 لصالون الجزائر

شهد جناح “عصير الكتب” بفعاليات الدورة الـ 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا"، حضورا قويا خلال اليوم الأول من شهر نوفمبر الجاري.

ويشارك جناح عصير الكتب في ختام الأيام الأربعة الأولى من صالون الجزائر الدولي للكتاب من جناح عصير الكتب، والذي يعتبر محطة هامة في تشكيل جيلٍ واعٍ ومُثقفٍ قادر على المواجهه والصمود. 

وأعلنت وزارة الثقافة والفنون بالجزائر عن إطلاق فعاليات الدورة الـ 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا"، يوم 25 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 4 نوفمبر 2023، في قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

واعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، تجرى الفعاليات الطبعة الحالية على شرف افريقيا القارة، وستكون الآداب والثقافة الأفريقيـة محـور هذا الحدث الثقافي الأكثر شعبية في البلاد، الحدث الذي يستقطب ما يزيد عن مليون زائـر مـن في جميع ربوع الوطن.

ويسلط  صالون الكتاب بالجزائر 2023 الضوء على الكنوز الثقافية والأدبية للقارة الافريقية من خلال برنامج يركز على اكتشاف المؤلفين ذوي الصيت الواسع عبر القارة السمراء، حيث سيتداول روائيون ومؤرخون وباحثون من إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا على حلقات نقاش حول التراث الثقافي والإبداع الأدبي، فضلا عن تحديات القارة في مطلع القرن الحادي والعشرين.

إلى جانب هذا التركيز على إفريقيا، يقترح صالون الجزائر الدولي للكتاب قطبا محوره النشر الرقمي، وهو موضوع راهن وسبقت الإشارة إليه في الماضي، غير أنه سيكتسي أهمية خاصة هذا العام، ويتمثل الهدف الأساسي منه في جمع مهنيي صناعة الكتاب والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة في  فضاء واحد للنقاش في سبيل بلورة خطة عمل مشتركة للمستقبل، لا سيما وهو الموضوع الذي يفرض نفسه في واقعنا أيضاً في ضوء عملية الرقمنة التي شرع فيها في جميع المجالات في الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .

وأوضحت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية أن فلسطين سجلت حضورها على امتداد دورات صالون الكتاب بالجزائر وتعيش حاليا لحظات مأساوية في تاريخها، ستكون حاضرة من خلال مشاركة أصواتها الإبداعية والفكرية ممثلة في كل من الكاتبين إبراهيم نصر الله ويحيى يخلف.

كما سيتم إحياء الذكرى العاشرة لرحيل نيلسون مانديلا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء، الذي خط بدمه أبيات النشيد الوطني "قسما"

التراث الثقافي الثقافة والفنون الجزائر العاصمة الصالون الدولي الفعاليات الطبعة الحالية القرن الحادي والعشرين القارة السمراء الولايات المتحدة ثورة الجزائر صالون الجزائر الدولي للكتاب عصير الكتب سيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

التعريفة الجديدة للمواصلات 2023 بعد زيادة أسعار البنزين|أجرة جميع المحافظات والنقل العام

موضوعات متعلقة

صدى البلد يهنئ الصحفي أحمد عبدالله بحفل زفافه

مستقبل وطن ينظم مؤتمر دعم فلسطين بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية

تاليا محب تخطف ذهبية كأس مصر للجمباز

صدى البلد ينعى والد الزملاء ماجد ومعتز ومصطفى رشدي

حدث ليلًا.. إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار.. إسرائيل تعلن ارتفاع ضحايا طوفان الأقصى إلى 1200 شخص.. وكيل «فتوح» يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك

«صدى البلد» يشارك أحمد ودينا فرحتهما بالخطوبة السعيدة في الشرقية

غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تصل إلي 45 ٪ .. قناة السويس تمنح تخفيضات رسوم جديدة لسفن الصب .. مستند

2600 فرصة عمل شاغرة.. محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي| تفاصيل

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

أغلى 5 سيارات في السعودية .. تصل لـ 36 مليون ريال

الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع بما يتوافق مع القانون الدولي

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ