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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وصعود الدينار

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي في البنوك، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنكي  الأهلي ومصر والبنك المركزي. 

ويرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور حركة بيع وشراء العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، وفق لآخر تحديثات البنك المركزي، مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

وجاءت أسعار العملات العربية في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي: 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري يسجل 98.87  جنيه للشراء و 99.87 جنيه للبيع، مقابل 99.78 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل  تعاملات الأسبوع  بزيادة  11 قرش.

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعر 99.54 جنيه للشراء و 99.87  جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع . 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.
  

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 البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا عند 99.66 جنيه للشراء و 100.28جنيه للبيع مقابل 100.22 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 6 قروش .

سعر الريال السعودي

 وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودى سعر الدرهم الاماراتى البنك المركزي

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