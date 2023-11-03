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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يضرم النيران في المحال التجارية بنابلس

غزة
غزة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يضرم النيران في المحال التجارية ببلدة دير شرف في نابلس.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية فى القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، حيث بلغ عددهم فى مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

كما توقفت مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاذ الوقود بها، مما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.
 

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