عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل: نعمل على إنشاء نادي رياضي خاص بجامعة حلوان

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري، يمثله المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد قنديل أن جامعة حلوان، جامعة عريقة، موضحا تاريخ الجامعة، وأكد أنها كانت سباقة في إدخال علوم الرياضية إلى مصر، مشيراً إلى أنها الجامعة الأم في كليات التربية الرياضية بمصر.  مشدداً على ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي والتعديل في المنظومة الرياضية وتحويل كليات التربية الرياضية إلى علوم الرياضة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى لتبنى تعليم التربية الرياضية بمفومهما الجديد وتعمل على إنشاء نادى رياضى خاص بجامعة حلوان، وبتوقيع هذا البروتوكول يساعد على تحقيق الأهداف كأحد الركائز الأساسية لإدارة هذه المنظومة وتاكيد فكر ان طالب التربية الرياضية مكانه فى النادى.

من جانبه، أشاد المهندس عبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة النادي، بتنوع تخصصات جامعة حلوان العريقة، مبيناً أن البروتوكول يسهم في دعم الممارسة الرياضية للشباب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات.

txt

حصاد جامعة حلوان الأسبوعي.. الاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوقيع بروتوكولات تعاون

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم.
المهندس ناصر شومان رئيس مجلس ادارة التعاون للبترول، الدكتور تامر العنانى مدير نادى الصيد باكتوبر، وأعضاء مجلس ادارة النادى.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

كما ينص البروتوكول على التعاون في استضافة وتنظيم الانشطة والمهرجانات والأحداث الرياضية، بجانب الإستعانة بخبرات مدربين النادى فى تدريب منتخبات الجامعة في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في تدريب طلاب كليات الجامعة في مقرر التدريب الميداني من كليتي التربية الرياضية بالجامعة خلال فترات التدريب الميداني في النادي وعمل المعايشة لطلاب الجامعة مع الفرق الرياضية المختلفة.

كما تنص بنود البروتوكول على توجيه مشاريع تخرج طلاب كليات الجامعة لتجميل الجداريات وعرض اللوحات الفنية والمجسمات بالنادي، وغيرها من مجالات التعاون، بجانب التعاون مع النادى فى رعاية الأحداث بالجامعة وإقامة المهرجانات والاحتفالات والعروض الفنية والأنشطة الرياضية والمناسبات الرياضية المختلفة في مختلف المجالات والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالجامعة أو النادي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد

الحر مستمر معانا لأمتى؟.. الأرصاد تجيب: في هذا الوقت نشعر بالبرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ