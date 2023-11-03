حصاد جامعة حلوان الأسبوعي.. الاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوقيع بروتوكولات تعاون

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص "القيادة التربوية والأمن القومي"، الذي تقوم بتنفيذه كلية التربية جامعة حلوان، بالأكاديمية الحربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد (1000) معلم من شباب المعلمين ليصبحوا مديرين للمدراس، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية، اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية.



وفى إطار حرص جامعة حلوان على عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة، وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة نورنبيرج الألمانية لبحث سبل التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، يأتى ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

ووقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مذكرة تعاون بين إحدى شركات الذهب والمجوهرات وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل خريجين القسم، وتم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر قسم المنتجات المعدنية والحلى بالكلية.

وفى إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور السيد قنديل قام بجولة شملت كليتى التربية الرياضية بالهرم، والفنون التطبيقية، وخلال الزيارة أكد على أهمية تسويق الجامعة من خلال عمل برامج جديدة تواكب سوق العمل لجذب الطلاب الوافدين مع ضرورة إدخال الشق التكنولوجي بالتدريس وعمل شراكات دولية، وضرورة استغلال كل الورش الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

كما أجرى الدكتور السيد قنديل جولة تفقدية إلي كلية الاقتصاد المنزلى، كما تفقد كلية التربية الموسيقية، ومتابعة أعمال تطوير بالكلية، كما عمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية ، والفنون الجميلة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وقام رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.



وفى إطار تقدم جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301 ،مقارنة بالعام الماضى 401-500

ونجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

كما شهدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فعاليات تسليم عقود المشروعات البحثية الممولة والذي تضمن عقود تمويل 14 مشروع من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بعدد خمس مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بعدد أربع مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بعدد اثنين مشروع، وفازت كلا من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد.

وقام فريق من الباحثين بقسم الفيزياء بكلية العلوم، متمثلا في مركز الطقس الفضائي برصد ظاهرة خسوف القمر، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس



ونظمت كلية الخدمة الإجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثون بعنوان "الخدمة الاجتماعية و دعم المبادرات الرئاسية وتضمن المؤتمر مناقشة الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

وتأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالانشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية، نظمت إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر ۲۰۳۰ـ وتناول الملتقى محاضرة عن الأنشطة الطلابية ـ صقل وتطوير المهارات الطلابية ـ القيادة وميثاق الطالب الجامعي

كما نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان "صياغة العقود باللغة الإنجليزية"، تناول التدريب مراحل إعداد العقود وفنيات الصياغة القانونية، مع التركيز على أهم المصطلحات وتوظيفها، ومناقشة أنواع العقود والوثائق ذات الصلة، إضافة إلى آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد العقود والتحقق من صحتها.

ونظمت كلية الصيدلة، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة للتعرف على طبيعة العمل بها والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

كما أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمباني 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، وقد تم إخلاء المبنيين بنجاح وفقاً لخطط الطوارئ الموضوعة، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ

وشارك وفد من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة حلوان فى الدورة التدريبية التي أقيمت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا.

وفي ضوء حرص جامعة حلوان على تنمية مهارات الطلاب، يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة" وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للطلاب في مجالات عملهم المهنية بمختلف التخصصات السياحية والفندقية.

كما تعلن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني 2024/2023.