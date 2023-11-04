بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف صندوق رعاية الطفولة والأمومة في القانون الجديد

شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديد.

أهداف صندوق رعاية الطفولة والأمومة

حدد مشروع القانون عدة أهداف لصندوق رعاية الطفولة والأمومة والتي تمثلت في الاتي:

1- دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.

2- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.

3- تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.