جامعة القاهرة فى أسبوع | تأسيس كرسي لليونسكو لحفظ التراث .. كامل الدعم للقيادة السياسية لحفظ الأمن القومي

الخشت:

إنشاء الكرسى باتفاقية للجامعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( (UNESCO لاستخدام أحدث التطورات العلمية



بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية من انجازات الدولة المصرية



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن توقيع الجامعة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو للحفاظ علي التراث الثقافي، وهو يهدف إلى حفظ التراث الثقافي ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، كما يساهم في رفع مستوي الوعي العام بقيمة التراث الثقافي بين الشباب والمجتمع المدني. ويأتي في اطار التعاون الكبير والمستمر بين جامعة القاهرة ومنظمة اليونسكو في مختلف مجالات التربية والعلوم والثقافة.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن كرسي اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث الثقافي يهدف إلى الحفظ الوقائي، والرصد، والمحافظة على التراث الثقافي المادي وذلك من خلال استخدام أحدث تطورات العلوم والتكنولوجيا في البحث والدراسة والحفظ، وحماية التراث الثقافي المادي، وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال العمل التعاوني الدولي لإنشاء شبكة محلية ودولية متعددة الثقافات من الشركاء، وتبادل المعرفة، ودعم برامج التدريب وورش العمل والدورات وتوفير الخدمات الفنية والاستشارية لمشروعات وزارة السياحة والآثار والشركات المتخصصة في الترميم وصيانة الأثار.



وأضاف الدكتور حسام الدين احمد عبدالفتاح – عميد كلية الهندسة: أن كرسي اليونسكو الجامعي يعتبر بمثابة مشروع مشترك بين مؤسسات التعليم العالي ومنظمة اليونسكو، من أجل تعزيز المعرفة والتعليم والبحث في أحد المجالات الذي يمثل أولوية بحثية مشتركة، مشيرًا إلى أن كرسي اليونسكو يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والأثار والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.



ومن جانبه، قال الدكتور هاني هلال استاذ كرسي اليونسكو و الباحث الرئيسي، إن كرسي اليونسكو لحفظ التراث الثقافي يرتكز على الخبرات والموارد المادية والبشرية المتاحة بمعمل هندسة الصخور، والمركز المصري للتقنيات غير المدمرة لحفظ التراث، ومركز هندسة الأثار والبيئة بالكلية، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 120 مشروعا محليًا ودوليًا على مدار 40 عامًا بهدف حفظ التراث الثقافي بالتعاون مع المجلس الأعلي للاثار.



جامعة القاهرة برئاسة د محمد الخشت توسعت في السنوات الأخيرة في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) في مجالات وأنشطة متعددة. وتنفذ منظمة اليونسكو أنشطتها عبر العالم من خلال 5 برامج رئيسية وهي التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والتواصل والمعلومات، وتدعم الأبحاث في التعليم المقارن، وتوفر الخبراء ، وترعى الشراكات لتقوية القيادة التعليمية الوطنية لزيادة قدرتها علي توفير تعليم جيد للجميع، ويوجد 917 كرسيا لليونسكو في أكثر من 850 مؤسسة وجامعة في 114 دولة، واستحوذت مصر على 4 كراسي منها في السنوات الماضية في تخصصات مختلفة. ويرأس كرسي اليونسكو الجديد الدكتور هاني هلال الأستاذ بكلية الهندسة ووزير التعليم العالي الأسبق، ويعاونه الدكتور محمد محي القرموطي مدير معمل هندسة الصخور بالكلية



على الجانب الأخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، دعا الدكتور محمد الخشت أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، والدعاء لهم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته، معربًا عن شعوره بالحزن والأسى لما يحدث في قطاع غزة، ومناشدا المجتمع الدولي باسم جامعة القاهرة للقيام بواجباته في إيقاف هذه الحرب ودعم القضية الفلسطينية وحل اقامة الدولتين وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم وفتح مسارات الإغاثة الانسانية الى اقصى مدى ممكن.

وأكد مجلس جامعة القاهرة، تضامن الجامعة ودعمها الكامل للقيادة السياسية والمواقف الوطنية الشجاعة والمشرفة التي اتخذتها تجاه هذه القضية وجميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري.

وأشاد مجلس الجامعة، ببداية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بجامعة القاهرة والفرع الدولي للجامعة والتي كانت مشرفة ومتميزة وناجحة سواء من حيث استقبال الطلاب أو الأنشطة أو استعداد المدن الجامعية بما يضمن استمرار العملية التعليمية بالجامعة وانتظامها بالشكل الأمثل.

كما أشاد مجلس جامعة القاهرة، باستمرار تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023، والتي تضمنت 79 عالمًا من علماء الجامعة، حيث زاد عدد علماء الجامعة هذا العام بنسبة 8% عن العام الماضي.

واستعرض مجلس الجامعة، أهمية شهر أكتوبر سواء على المستوى الوطني والذكري ال ٥٠ واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلى مستوى الجامعة من حيث بدء الدراسة بالمرحلة الأولى بجامعة القاهرة الدولية وهو ما يمثل حدثا مهما وأساسياً في تاريخ الجامعة ويناظر البدايات الهامة لجامعة القاهرة الأم، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتهنئته بهذه المناسبة.

وأكد د الخشت رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة الدولية هي جزء من الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة الأم، وليس لها شخصية قانونية منفصلة عن شخصية الجامعة الأم، مستعرضًا منشآت جامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن 6 مبان، حيث بدأت المرحلة الأولى وأوشكت باقي المباني على الانتهاء، كما تضم الجامعة الدولية المجمع الطبي العالمي للأطفال والذي يمثل نواة قصر العيني الجديد.

ووجه مجلس جامعة القاهرة، الشكر للرئيس السيسي على تخصيص 290 فدان للجامعة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء الجامعة الأهلية، وعدد من كليات وظائف المستقبل، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم عامة وجامعة القاهرة خاصة.

ووافق مجلس الجامعة، على استحداث عددمن البرامج الدراسية، أهمها 3 برامج بكلية الآداب بنظام التعلم المُدمج وهما برنامج الماجستير المهني في إدارة الوثائق والمعلومات في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم العالي في الأرشيف والوثائق الأرشيفية في البيئة الرقمية، وبرنامج الدبلوم في إدارة الوثائق والحفظ الرقمي، بالإضافة إلى برنامج بكلية الصيدلة وهو دبلوم مهني بيني بنظام الساعات المعتمدة المعتمدة بالمشاركة بين الكلية والمعهد القومي لعلوم الليزر.

كما وافق مجلس الجامعة، على إجراء تعديلات في لوائح برامج الدراسات العليا بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.