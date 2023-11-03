إنشاء جامعة أهلية.. القاهرة تصدر 10 قرارات هامة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وأصدر مجلس جامعة القاهرة عدد من القرارات الهامة التى تتمثل فى :



١- تخصيص 290 فدان للجامعة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء الجامعة الأهلية

٢- استحداث عدد من البرامج الدراسية، أهمها 3 برامج بكلية الآداب بنظام التعلم المُدمج

٣- إجراء تعديلات في لوائح برامج الدراسات العليا بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية

٤- استمرار نظام الامتحانات الموضوعية والتي تتضمن الاختيار من متعدد وسؤال حل المشكلات والذي يعد سؤالا مقاليا

٥- استجابة للالتماسات المقدمة من بعض الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية العلوم بمنحهم فرصة استثنائية بسبب ظروف الحرب

٦- تحديث القواعد التنفيذية لمتطلبات النشر العلمي لطلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة.

٧- تخصيص جانب من مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتقديم خدمات مجانية للمرضى غير القادرين

٨- الانتهاء من تجهيز بيت نوال وسكن المساحة بالدقي بكافة الإمكانيات من الأثاث والأجهزة لتوفير ظروف إقامة وإعاشة مريحة للطلاب المغتربين

٩- وضع ضوابط منظمة لها في إطار التوجه الإنساني لجامعة القاهرة

١٠- عقد مؤتمر مشترك للدراسات العليا بين الطلاب الباحثين بين الجامعة وجامعة محمد بن زايد بدولة الإمارات .