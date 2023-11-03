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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء جامعة أهلية.. القاهرة تصدر 10 قرارات هامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

 

وأصدر مجلس جامعة القاهرة عدد من القرارات الهامة التى تتمثل فى :


١- تخصيص 290 فدان للجامعة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء الجامعة الأهلية

٢- استحداث عدد من البرامج الدراسية، أهمها 3 برامج بكلية الآداب بنظام التعلم المُدمج

٣- إجراء تعديلات في لوائح برامج الدراسات العليا بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية

٤- استمرار نظام الامتحانات الموضوعية والتي تتضمن الاختيار من متعدد وسؤال حل المشكلات والذي يعد سؤالا مقاليا

٥- استجابة للالتماسات المقدمة من بعض الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية العلوم بمنحهم فرصة استثنائية بسبب ظروف الحرب

٦- تحديث القواعد التنفيذية لمتطلبات النشر العلمي لطلاب مرحلة الدراسات العليا بالجامعة.

٧- تخصيص جانب من مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتقديم خدمات مجانية للمرضى غير القادرين

٨- الانتهاء من  تجهيز بيت نوال وسكن المساحة بالدقي بكافة الإمكانيات من الأثاث والأجهزة  لتوفير ظروف إقامة وإعاشة مريحة للطلاب المغتربين

٩- وضع ضوابط منظمة لها في إطار التوجه الإنساني لجامعة القاهرة

١٠- عقد مؤتمر مشترك للدراسات العليا بين الطلاب الباحثين بين الجامعة وجامعة محمد بن زايد بدولة الإمارات .

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