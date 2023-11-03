القومى للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" التي استهدفت العاملات والعاملين بفندق راديسون بلو وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ، واستمر على مدار يومين.

افتتحت شيماء نعيم مديرعام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس الدورة التدريبية بالتعريف بدور المجلس، ولمشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين

بينما عرضت سماح حلمي خبيرة المشروع، المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم ومستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة بالاضافة الى مفهوم التقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.

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