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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار غزة.. حسن نصر الله يكشف موعد انتهاء معركة طوفان الاقصي

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ان نهاية معركة طوفان الاقصي ستكون انتصار غزة؛ مشيرا الي ان كل الذي يجري في غزة يكشف من جديد الطبيعة المتوحشة لهذا الكيان الغاصب.

وبين نصر الله في كلمته أن جيش العدو لا يتقن سوى التردد والخوف والضعف وارتكاب المجازر طوال 75 عاما؛ لافتا الي ان 
ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة بل معركة فاصلة حاسمة تاريخية

وقال: الهدف الأول الذي يجب العمل من أجله ليل نهار هو وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة؛ أهداف الحرب هي وقف العدوان وأن تنتصر المقاومة وأن تنتصر حماس في غزة.

وشدد علي أن  انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى والضفة والأسرى.


 

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