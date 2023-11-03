نصر الله: حزب الله لديه أسلحة للتعامل مع السفن الحربية الأمريكية

في خطاب استمر أكثر من ساعة، خاطب حسن نصر الله الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن حزب الله "ليس مهددا" بالسفن الحربية التي نشرتها واشنطن في شرق البحر الأبيض المتوسط وأن مقاتليه يعرفون كيفية التعامل معها.

أضاف الأمين العام لحزب الله: "لدينا أسلحة للتعامل معهم" وحذر من أن الهجوم على لبنان سيكون "أغبى خطأ" يمكن أن ترتكبه إسرائيل.

تخوض الجماعة اللبنانية معارك شبه يومية على طول حدودها مع إسرائيل منذ بدء الصراع مع حماس، وقد حذر حسن نصر الله بالفعل من أن هذا قد يتصاعد.

وقال الأمين العام لحزب الله: "إذا بدأ العدو بمهاجمة أي منطقة لبنانية فسوف يرتكب الخطأ الأكبر والأغبى".

ويضيف أن تصعيد عمليته المقاتلة سيعتمد على "ما يحدث في غزة" وتصرفات عدونا تجاه لبنان".

وأكد حسن نصر الله قائلا: "سأقول ذلك بكل شفافية، أمامنا، كل الخيارات مفتوحة". يجب أن نكون مستعدين لجميع الخيارات."

وقال نصر الله إنه رغم أن تصرفات حزب الله ضد إسرائيل على الحدود اللبنانية قد تبدو متواضعة، إلا أنها "مهمة للغاية".

وقال نصر الله أيضا إن التطورات في غزة ستحدد ما إذا كان هناك تصعيد في لبنان، قائلا إن كل السيناريوهات مفتوحة على جبهتنا الجنوبية اللبنانية، مضيفا: يمكننا اعتماد أي خيار في أي وقت.

كما حذر الولايات المتحدة من أن تهديداتها ضد لبنان ـ ووجود السفن الحربية الأميركية في المنطقة ـ لا طائل من ورائها، وذكر الولايات المتحدة بانسحابها من أفغانستان ونتائج عملياتها العسكرية في العراق وأماكن أخرى.