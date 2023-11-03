الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستكون أكثر فتكا من الصراع الحالي.. تفاصيل

أفاد موقع سكاي نيوز البريطانية، في تحليل للصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، من تزايد القلق بشأن خطر قيام جماعة حزب الله في لبنان بإعلان حرب شاملة مع إسرائيل.

وأضاف التحليل المنشور في سكاي نيوز البريطانية، إن مثل هذا الصراع سيكون أعظم بكثير وأكثر فتكاً من الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس في غزة، نظراً لحجم القوة اللبنانية وقدراتها.

إن التصعيد المفاجئ أمس في ضربات حزب الله ضد أهداف عبر الحدود في شمال إسرائيل هو علامة تنذر بالسوء. وكثف حزب الله هجماته القاتلة على شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في غزة بعد هجماتها في 7 أكتوبر.

ولئن كان العنف مثيرا للقلق، فقد ظل ضمن مستوى معين من التصعيد يمكن للجانب الإسرائيلي أن يفهمه على أنه لا يشير إلى نذير حرب واسعة النطاق.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في الأعمال العدائية أمس، بما في ذلك أول استخدام لطائرة انتحارية بدون طيار، يمكن أن يغير هذه الحسابات. ورد الجيش الإسرائيلي على الهجمات بغارات جوية على أهداف لحزب الله في لبنان، فضلا عن نيران الدبابات والمدفعية.

أدى النشاط الأخير لحزب الله إلى زيادة التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل إلى أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية من الاضطرابات - والتي تمثل بالفعل أخطر أزمة بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.

يتركز الاهتمام الآن على خطاب ألقاه في وقت لاحق اليوم حسن نصر الله، زعيم حزب الله، وهو أول تعليق علني له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومع إدراكها التام لمخاطر قيام حزب الله بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، بذلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها لردع التصعيد.

تم نقل مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات المدججة بالسلاح إلى المنطقة، مع القدرة على ضرب أي تهديد محتمل لأصول الولايات المتحدة أو حلفائها.

كما تُبذل جهود دبلوماسية كبيرة، حيث يتم نقل رسائل إلى طهران وحزب الله للتحذير من إشعال حرب إقليمية.

ومن المؤكد أن إيران، التي تمول وتدرب وتزود حزب الله سوف توازن بين العواقب المكلفة لحرب إقليمية والرغبة في ضرب إسرائيل في الوقت الذي يخوض فيه جيشها صراعا مع حركة حماس.

وأظهر التحليل أن حزب الله يستطيع أن يعتمد على نحو 20 ألف مقاتل متفرغ، مع عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، فضلاً عن ترسانة ضخمة من الأسلحة القوية، أقوى بكثير من أي شيء تمتلكه حماس.

ويشمل ذلك الصواريخ والقذائف التي يصل مداها إلى 430 ميلاً، فضلاً عن الصواريخ الموجهة بدقة – وهي أكثر دقة وفتكاً بكثير من الصواريخ التي تطلقها حماس.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك حزب الله مخزونات ضخمة من الذخائر قصيرة المدى بالإضافة إلى الطائرات المسلحة بدون طيار.

ويعني ذلك أن أي حرب بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل أن تكون أكثر دموية وخطورة من الصراع بين إسرائيل وحماس.

وعلى أمل ردع العدوان، حذر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي من أن حزب الله سوف يرتكب "خطأ حياته" إذا اختار الهجوم. وأضاف: سنضربها بقوة لا تتخيلها، وستكون تأثيرها عليهم وعلي دولة لبنان مدمرة".

ومع ذلك، فإن التصعيد الذي قام به حزب الله أمس قد يشير إلى أن الحزب اختار عدم الاستماع.