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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-11-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

يستعرض صدى البلد أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-11-2023 بعد إعلان البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 19.25% و20.25%.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم

30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم

32.49 جنيه للشراء و 32.90 جنيه للبيع.

سعر  الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم

37.32 جنيه للشراء 37.71 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم

33.86 جنيه للشراء 34.20 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم

30.75جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. 

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصراليوم

32.49 جنيه للشراء و32.90 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم

37.32 جنيه للشراء و 37.71 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم

33.86 جنيه للشراء 34.20جنيه للبيع.

العملات اسعار العملات الاجنبية سعر العملات الدولار اليورو

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