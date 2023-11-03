عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ علوم سياسية: حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل الأشهر الأخيرة |خاص

صدى البلد

كشف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ علوم سياسية بـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن الأسباب التى أدت إلى أحداث غزة.

وقال بدر الدين خلال تصريح لـ صدى البلد ، الذى يحدث  في غزة قد يكون له تفسير وأحد العوامل المفسرة ، أن هناك حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل في الاشهر الاخيرة ، هذه الحكومة  تضم أحزاب يمينية دينية متشددة وأحزاب يمينية علمانية فاجتمع فيها اليمين العلماني واليمين الديني المتشدد والمتطرف.

وأضاف ، قاموا بأعمال انتهاكات كبيرة ضد فلسطين وفى انتهاكات من المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين فى حماية قوات الامن الاسرائيلي وتكررت ايضا الاعتداء على منطقة الاقصى والمنطقة المحيطة و نتج عن هذه العملية قتلى و جرحى.

وأوضح أن هذه العملية تكررت في الاشهر الاخيرة بين الفلسطينيين وبين إسرائيل ، وهذا يبين أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من جانب اسرائيل ويوجد ازدواجية في المعايير من جانب دول كبرى في العالم.

وهذه  الدول الكبرى دول ديمقراطية ليبرالية  تنادي بحرية الرأي والسلم و غيرها  ، وعند محاكمة دولة معينة لشخص بقوانين هذه الدولة تقول هذا  انتهاك حقوق الانسان عن شخص .

وأكمل حديثه، بالنسبة للآلاف الذين يتم قتلهم نتيجة للاعمال العدوانية من جانب اسرائيل ، أين حقوق الانسان من ذلك ؟  أهم وأول حقوق الانسان حق الحياة.

لذلك نقول أن هناك ازدواجية في المعايير حيث لا يوجد اهتمام بحقوق الإنسان فى فلسطين بينما يوجد اهتمام شديد بحق الانسان لإسرائيل ، و يتم تصنيف كل ما تقوم به اسرائيل في اطار الدفاع عن النفس ويرون أن تشريد الاف والحصار ومنع الطعام و الشرب و قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادات يندرج وفقا لوجهة نظر بعض الدول المؤيدة  لإسرائيل انه دفاع عن النفس بينما ما يقوم به الفلسطينيون في الدفاع عن أنفسهم او في المطالبة بحقهم المشروع يصنف في دائرة الارهاب.

الدكتور أكرم بدر الدين الأمن الإسرائيلي اقتصاد جامعة القاهرة أستاذ علوم سياسية أستاذ العلوم السياسية العلوم السياسية كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة قوات الأمن الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

موضوعات متعلقة

أحمد رجب : خطة أنشطة جامعة القاهرة تفتح آفاقا لتنمية مواهب الطلاب

إنشاء جامعة أهلية.. القاهرة تصدر 10 قرارات هامة

حقوق القاهرة.. خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023

جامعة القاهرة تنهى مبادرة للتوعية بسرطان الثدي.. اليوم

جامعة القاهرة تطلق عددا من القوافل الطبية للقرى |تفاصيل

مسئول بـ جامعة القاهرة : نسعى بمبادرة محميات بلادي لدمج الأبحاث

حسام الدين عبدالفتاح: كرسي اليونسكو الجامعي مشروع مشترك بين مؤسسات التعليم العالي

جامعة القاهرة تعلن عن مبادرات للحفاظ على البيئة.. تأسيس كرسي لليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث أهمها

ترشيحاتنا

محلل سياسي: الكونجرس يمنح إسرائيل 14.5 مليار دولار لاستمرار الحرب على غزة

بعد إصابتها باختناق.. مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرغب في حجب التغطية الصحفية لكننا مستمرون

بحضور مصر.. اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة

بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

سعد الزنط: إسرائيل يمكنها التدمير لكنها لن تستطيع القضاء على حماس والمقاومة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ