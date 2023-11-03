أستاذ علوم سياسية: حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل الأشهر الأخيرة |خاص

كشف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ علوم سياسية بـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن الأسباب التى أدت إلى أحداث غزة.

وقال بدر الدين خلال تصريح لـ صدى البلد ، الذى يحدث في غزة قد يكون له تفسير وأحد العوامل المفسرة ، أن هناك حكومة يمينية متطرفة تشكلت في إسرائيل في الاشهر الاخيرة ، هذه الحكومة تضم أحزاب يمينية دينية متشددة وأحزاب يمينية علمانية فاجتمع فيها اليمين العلماني واليمين الديني المتشدد والمتطرف.

وأضاف ، قاموا بأعمال انتهاكات كبيرة ضد فلسطين وفى انتهاكات من المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين فى حماية قوات الامن الاسرائيلي وتكررت ايضا الاعتداء على منطقة الاقصى والمنطقة المحيطة و نتج عن هذه العملية قتلى و جرحى.

وأوضح أن هذه العملية تكررت في الاشهر الاخيرة بين الفلسطينيين وبين إسرائيل ، وهذا يبين أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من جانب اسرائيل ويوجد ازدواجية في المعايير من جانب دول كبرى في العالم.

وهذه الدول الكبرى دول ديمقراطية ليبرالية تنادي بحرية الرأي والسلم و غيرها ، وعند محاكمة دولة معينة لشخص بقوانين هذه الدولة تقول هذا انتهاك حقوق الانسان عن شخص .

وأكمل حديثه، بالنسبة للآلاف الذين يتم قتلهم نتيجة للاعمال العدوانية من جانب اسرائيل ، أين حقوق الانسان من ذلك ؟ أهم وأول حقوق الانسان حق الحياة.

لذلك نقول أن هناك ازدواجية في المعايير حيث لا يوجد اهتمام بحقوق الإنسان فى فلسطين بينما يوجد اهتمام شديد بحق الانسان لإسرائيل ، و يتم تصنيف كل ما تقوم به اسرائيل في اطار الدفاع عن النفس ويرون أن تشريد الاف والحصار ومنع الطعام و الشرب و قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادات يندرج وفقا لوجهة نظر بعض الدول المؤيدة لإسرائيل انه دفاع عن النفس بينما ما يقوم به الفلسطينيون في الدفاع عن أنفسهم او في المطالبة بحقهم المشروع يصنف في دائرة الارهاب.