مطار العريش يستقبل مساعدات متنوعة عبر الجسر الجوي .. اليوم

واصل مطار العريش الدولى محافظة شمال سيناء ، استقبال المساعدات المتنوعة عبر الجسر الجوي، اليوم الجمعة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث وصلت طائرتان تحملان مساعدات طبية وإنسانية، قادمة من الكويت وروسيا، مقدمة الى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وذكر مصدر فى الهلال الأحمر، أن الطائرة الأولى من روسيا وتحمل 28 طنا من المواد الإغاثية الإنسانية، وجاري تفريغها للنقل إلى مخازن مدينة العريش.

أوضح أن طائرة كويتية هبطت اليوم عبر الجسر الجوي الكويتي لمطار العريش الدولي، وتحمل مساعدات طبية وغذائية وأجهزة مختلفة، وسيتم التفريغ للتجهيز والنقل للمخازن لنقلها لاحقا إلى معبر رفح البري.

71 طائرة:

بذلك يصل عدد الطائرات التى وصلت مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي؛ 71 طائرة حملت أكثرمن 1650 طنا من المساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثة دولية وأممية.





استلمت طواقم

بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي استلمها الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح البري .

تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وادوية ومستلزمات طبية.