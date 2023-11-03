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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم برنامج ريحانة لزيادة وعي الفتيات بشمال سيناء

أنشطة لتوعية الفتيات
أنشطة لتوعية الفتيات بمراكز الشباب في سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة ،  شمال سيناء ، البرنامج القيادي "ريحانة" لتمكين وزيادة وعي الفتيات وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن والتوعية بحقوقهن، بديوان عام المحافظة، بحضور عبد العال البدري، السكرتير المساعد لمحافظة شمال سيناء، و الدكتور احمد حسني ياقوت استاذ العلوم السياسية والامن القومي، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة.

 وفاطمة نصار رئيس مجلس ادارة جمعية أحباء مصر، أن الشباب والرياضة تعمل 

ويعمل البرنامج علي توعية الشباب والفتيات من خلال البرامج المنفذة، و صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات، وتأثيرهن في شتى المجالات.

 

تشجيع الفتيات :

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن برنامج "ريحانة" يهدف إلى تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات.
 

 

وقد تم تكريم عدد من السيدات كبار السن من أعضاء نادي السعادة، وتوزيع الهدايا والورود عليهن، مما جعل الزيارة تترك أثرا طيبا فى نفوسهن.
 

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