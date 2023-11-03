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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين استفزازية وغير محترمة

صدى البلد

وصف ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في لندن في يوم الهدنة، بأنها استفزازية وغير محترمة. 

وزعم رئيس الوزراء البريطاني أيضًا- وفقا لما نشرته الجارديان- أن هناك "خطر واضح وقائم من إمكانية تدنيس النصب التذكاري، وغيره من النصب التذكارية للحرب"، في اليوم الذي كان من المقرر أن يخرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

جاء تعليقه بعد أن قال وزير الأمن، توم توجندهات، إن المظاهرة التي خططت لها حملة التضامن الفلسطيني، يوم السبت 11 نوفمبر، في وسط لندن، كانت "مسألة تثير قلقًا كبيرًا" بالنسبة له، وأنه كتب إلى الشرطة بشأنها.

وتنظم المسيرة في يوم الهدنة، حيث ستتضمن الفعاليات، الوقوف لمدة دقيقتين صمتًا؛ إحياءً لذكرى قتلى الحرب البريطانيين، في الذكرى الـ 105 لنهاية الحرب العالمية الأولى. 

واستخدم سوناك منصة التواصل الاجتماعي “أكس”- تويتر سابقًا- ليقول إنه “طلب من وزير الداخلية، دعم الشرطة في القيام بكل ما هو ضروري لحماية قدسية يوم الهدنة ويوم الذكرى”.

وأضاف سوناك،: إن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة؛ هو أمر استفزازي وغير محترم، وهناك خطر واضح وقائم من احتمال تدنيس النصب التذكاري وغيره من النصب التذكارية للحرب، وهو أمر من شأنه أن يشكل إهانة للشعب البريطاني، والقيم التي ندافع عنها.

وكرر سوناك: “يجب حماية الحق في أن نتذكر، بسلام وكرامة، أولئك الذين دفعوا أقصى التضحيات من أجل تلك الحريات”.

حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

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