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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل تشيز كيك القرفة

طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك القرفة  

تعتبر طريقة عمل تشيز كيك القرفة واحدة من أشهى أنواع الحلويّات، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل تشيز كيك القرفة بخطوات سهلة وسريعة، وهب من الحلويات الغربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل تشيز كيك القرفة

 

طريقة عمل تشيز كيك القرفة

 

مقادير طريقة عمل تشيز كيك القرفة :

الطبقة الأولى :

½ 2 كوب بسكويت مطحون

100 جرام زبدة مذابة

 

الطبقة الثانية :

400 جرام جبن كريمي

2 ملعقة صغيرة قرفة

2 مغلف كريمة بودرة

2 كوب كريمة مخفوقة

 

الطبقة الثالثة :

1 علبة حليب مكثف محلى

1 كوب كريمة مخفوقة

 

طريقة عمل تشيز كيك القرفة :

_ لتحضير الطبقة الأولى، نضع البسكويت المطحون في وعاء ثم يضاف عليه الزبدة المذابة ونعجن باليدين حتى يصبح البسكويت ذو ملمس رملي.

_ نضع خليط البسكويت (الطبقة الأولى) في صينية، ونضغط على هذا الخليط باستخدام ملعقة حتى يصبح معك متساوي السطح، ثم ندخل الصينية إلى الثلاجة.

_ لتحضير الطبقة الثانية، نخفق الجبن الكريمي بالعجّان الكهربائي حتى يتضاعف حجمها وتصبح كريمية القوام، ثم يضاف الكريمة البودرة، الكريمة المخفوقة، القرفة ونشغّل العجّانة مرّة أخرى.

_ نسكب خليط الكريمة (الطبقة الثانية) على خليط البسكويت (الطبقة الأولى) ونوزّعه على البسكويت بالتساوي، ثم ندخل الصينية مرّة أخرى إلى الثلاجة.

_ لتحضير الطبقة الثالثة، نخفق كل من الحليب المكثّف المحلى مع كريمة الخفق حتى تحصلين على مزيج متجانس.

_ نخرج الصينية من الثلاجة، ونقوم بتزيين التشيز كيك بخليط الحليب المكثف، ثم نقطّعها ونتناولها باردة.

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