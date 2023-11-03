النشرة الدينية| دعاء الرزق صيغه كثيرة.. كلمات لسداد الديون .. علي جمعة: الصلاة في الأقـ صى تعدل 500 صلاة فيما سواها.. وهذا مكانته

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

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