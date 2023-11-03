علي جمعة: الصلاة في الأقـ صى تعدل 500 صلاة فيما سواها.. وهذا مكانته

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان القـ دس الشريف مكان أنبيائنا مع خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محل نظر الله، والصلاة في الأقـ صى تعدل خمسمائة صلاة فيما سواها، الأقـ صى راية وبالراية يكون النصر، وإذا فقدت الراية في الحرب انهزمنا حتى لو كنا كُثر.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا القـ دس من غير حول منا ولا قوة؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فاللهم ردها إلينا ردًّا جميلا.

وقال إن القدس‏ هي أولى القبلتين وثالث الحرمين‏، ومسرى الرسول ﷺ‏،‏ هي كلمة تعني الطهارة والنزاهة والتشريف‏، فهي المدينة المقدسة على مر العصور‏، أرض النبوات.

وأضاف علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وصفها الله عز وجل هي وفلسطين في القرآن الكريم- في أكثر من موضع- بأنها الأرض المباركة والأرض المقدسة.

كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ)، وقال: (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ) ،وقال على لسان سيدنا موسى عليه السلام: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) ، وقال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).