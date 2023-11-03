التهجير.. أستاذ علوم سياسية: هناك توافق بين وجهتي النظر الفلسطينية والمصرية.. خاص

أوضح الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، هل تقصد إسرائيل من جرف الفلسطينين للجنوب الحصول على سيناء ؟

وقال الدكتور أكرم بدر الدين خلال تصريح لصدى البلد ، بالتأكيد ..و هذه معلومة ليست بجديدة و انما أعلن عنها منذ سنوات و مصر لا تقبل و الرئيس السيسى أعلن أن الامن القومي المصري خط أحمر و هذا مفهوم و رسالة للجميع.

وأوضح ، لكن إسرائيل تأمل فى أنها تفرغ قطاع غزة من الفلسطنيين وجزء من يتجه إلى سيناء و جزء آخر يتجه الى الاردن ، ولكن موقف مصر قوي في هذا الشأن و الأردن أيضا لم توافق .

و أشار “ بدر الدين ” ، لأن إذا حدث ذلك و بالتأكيد هذا لم يحدث و لكن نحن نتحدث نظريا ، هذا يعنى تفريغ و إنهاء القضية الفلسطينية لأن إسرائيل ستضم غزة و الضفة إلى أراضيها و تكون استولت على كافة مساحة فلسطين.

ومن الجيد أن هناك توافق بين وجهة النظر الفلسطينية ووجهة النظر المصرية في هذا الشأن يعني مصر أعلنت انها لا تقبل ذلك لان هذا ينهي القضية الفلسطينية تماما و أيضا الفلسطينيين اعلنوا انهم متمسكين بأرضهم ولن يخرجوا منها رغم الالاف من الذين استشهدوا ورغم الالاف من المصابين ورغم التهديد اللي حصل في غزة وهدم المناطق السكنية.

و هذا يعنى إفشال للمخطط الاسرائيلي في هذا الشأن الذى كان يهدف إلى تجريف و إفراغ الارض من السكان الفلسطينيين