جابر القرموطي يبكي على الهواء بسبب قصف مستشفى الشفاء: سفلة

انهمر الإعلامي جابر القرموطي، باكيًا على الهواء، نتيجة تأثره بما يحدث في قطاع غزة، والقصف على مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة اليوم، قائلا إن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون كلمة الإنسانية، هؤلاء السفلة، التي لا تجوز عليهم الرحمة بأي شكل من الأشكال، وسيكون حسابهم عند الله عسير.

جابر القرموطي يبكي على الهواء

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إن هؤلاء السفلة لا يعلمون معنى كلمة الإنسانية، "الناس مش بتطالب بوقف العدوان، بتقول هدنة يومين أو يوم أو حتة 12 ساعة، مش موافق على وقف الضرب لمدة يوم".

وتابع جابر القرموطي، أن مصر طلبت إدخال 81 حالة مصابة من فلسطين إلى مصر، ولا تستطيع إدخالهم بالكامل منذ يومين، والجهود على قدم وساق، والمساعدات متواجدة على معبر رفح منذ يوم 8 أكتوبر، ويتواجد أكثر من 4000 طن من المساعدات، ولم يدخل منهم سوى أمور بسيطة فقط.

وواصل، أن إسرائيل لا تجوز عليهم الرحمة، لأنه لا يعرف معنى تلك الكلمة من الأساس، "مفيش شخص ولا قرار ولا تنفيذ، انتم لا عندكم ولا هيبقى عندكم رحمة، وحالة العزل اللي انت فيها دي مش هتتشال خلاص والله لو اتشلقبت، وبقا بينك وبين الناس جدار غازل".

وانفعل جابر القرموطي باكيا: "أنا بشوف الصور النهاردة بتاعت قصف مستشفى الشفاء، فيه صورة منهم الولد اللي ميت من القصف هو باين أنه ميت قبل القصف، يعني هو ميت قبل القصف وبرده بيضرب عليه بالصواريخ السفلة".