عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقي: مصر فجرت العشوائيات.. ونتحرك الآن بالتعليم والصحة

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية الآن هي تغيرات إيجابية، مشددًا على أنه رغم الظروف صعبة وتكاليف الحياة كبيرة، إلا أن الانفجار السكاني والمشروعات الكبرى السبب، وهناك من يرى أن يكون هناك ترتيب لأولوية المشروعات.

وأشار "الفقي"،  خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الصناعة بدأت الآن في مصر، مؤكدًا أن التطور الحقيقي لأي دولة ليس في المباني ولكن المعاني وتطوير البشر، وقضايا التعليم والصحة تحركت بشكل إيجابي، وتم بذل بهم جزء كبير جدًا، "العشوائية تم تفجيرها وهناك جهد كبير بذل".

وأوضح أن مصر خلال السنوات الأخيرة تعاني اقتصاديًا إلا أنها قامت بالعديد من المشروعات ومنها المباني، مشددًا على أن مصر أنهت على العشوائيات من خلال الأحياء السكنية المميزة.

الدكتور مصطفى الفقي الدولة المصرية تغيرات إيجابية الإنفجار السكاني المشروعات الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

ترشيحاتنا

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ