مصطفى الفقي: مصر فجرت العشوائيات.. ونتحرك الآن بالتعليم والصحة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية الآن هي تغيرات إيجابية، مشددًا على أنه رغم الظروف صعبة وتكاليف الحياة كبيرة، إلا أن الانفجار السكاني والمشروعات الكبرى السبب، وهناك من يرى أن يكون هناك ترتيب لأولوية المشروعات.

وأشار "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الصناعة بدأت الآن في مصر، مؤكدًا أن التطور الحقيقي لأي دولة ليس في المباني ولكن المعاني وتطوير البشر، وقضايا التعليم والصحة تحركت بشكل إيجابي، وتم بذل بهم جزء كبير جدًا، "العشوائية تم تفجيرها وهناك جهد كبير بذل".

وأوضح أن مصر خلال السنوات الأخيرة تعاني اقتصاديًا إلا أنها قامت بالعديد من المشروعات ومنها المباني، مشددًا على أن مصر أنهت على العشوائيات من خلال الأحياء السكنية المميزة.