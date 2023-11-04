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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع.. تحذير عاجل من الداخلية

صدى البلد

أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

حدد قانون المرور فترة سماح 30 يومًا لتجديد رخصة السيارة الملاكي 2023، مؤكدًا أنه بعد انتهاء الرخصة تكون الرخصة سارية لتسهيل تجديدها على مالك السيارة، وفي حالة إذا تأخر مالك السيارة عن تجديدها في فترة السماح تُطبق عليه غرامة مالية تُقدر بثلث قيمة الضريبة المحددة للسعة اللترية الخاصة بالسيارة المخالفة.

كما حدد قانون المرور الجديد قيمة الرسوم المقررة لترخيص سيارة ملاكي، وأكد أنها تختلفت من سيارة إلى أخرى حسب السعة اللترية.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارة المنتهية في 2023

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- نموذج طلب تجديد أو ترخيص السيارة الملاكي.

3- شراء ملف خاص بالتجديد حسب مدة الترخيص.

4- سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة كشرط للترخيص.

5- دفع التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية عن وقوع حوادث السيارة.

6- شراء مثلث عاكس للضوء وأيضًا حقيبة للإسعافات الأولية وكذلك طفاية الحريق داخل السيارة.

7- تحقيق شروط الأمن والمتانة في السيارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

8- يشترط ألا تقل سن المتقدم للحصول على رخصة السيارة عن 18 سنة.

9- يشترط أن يُجيد قائد السيارة القراءة والكتابة، أو أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية.

 

الخدمات الإلكترونية السيارات المتروكة اللوحات المعدنية تحذير عاجل المواعيد القانونية وحدات التراخيص وزارة الداخلية

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