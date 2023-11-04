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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت| مصر تستقبل مجموعة جديدة من المصابين في غزة.. ومسؤولون أمريكيون يدعون إدارة بايدن لوقف العدوان الإسرائيلي

صدى البلد

اجتماع لوزراء خارجية 5 دول عربية وممثل لفلسطين في عمان السبت بشأن غزة
بلينكن: الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام
"الأونروا" تعلن ارتفاع عدد ضحاياها في غزة إلى 72 شخصاً منذ 7 أكتوبر
عشرات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مركز للنازحين شمال غزة
الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف سيارة إسعاف عند مستشفى الشفاء
البيت الأبيض: 100 أمريكي وأفراد أسرهم غادروا غزة الخميس

 

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، والتي قال فيها إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي اقتراح مثير للسخرية، مضيفًا: "لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".

وتابع شكري أن "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت استقبال مجموعة جديدة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، حيث قالت إنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 17 مصابا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا، وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح".

وأشارت إلى أن "جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 96 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف".

على الصعيد الإقليمي والدولي، ذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر قال إن الوزير أنتوني بلينكن شدد خلال لقائه عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس في تل أبيب، الجمعة، على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام. وأضاف ميلر أن بلينكن أكد لجانتس أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وأشارت "القبس" إلى أن المئات من مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب يدعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للضغط من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة.

ونقلت "الجريدة" عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قولها إن عدد موظفيها الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 72 منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفة أن عمليات الإغاثة الإنسانية ما زالت تشكل تحدياً كبيراً للغاية في ضوء نقص الإمدادات، ونقص الوقود والقصف المستمر، وانقطاع الاتصالات في القطاع.

وذكرت "الراي" أن عددًا من الفلسطينيين استهدوا وأصيب العشرات في قصف مدرسة تؤوي نازحين بشمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بعدما استهدف قصف بوابة مجمع الشفاء الطبي، وقال مدير المجمع إنه تسبب في سقوط 60 شخصاً بين قتيل وجريح.

ونقلت "الأنباء" عن جيش الاحتلال قوله إن طائرة تابعة له أغارت على سيارة إسعاف زاعمًا أنه رصد استخدامها من قبل مقاتلين تابعين لحركة حماس.

وقالت "الوطن" إن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أكد أن الوزير أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون السبت، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وأشارت "القبس" إلى أن البيت الأبيض قال إن 100 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم غادروا قطاع غزة، الخميس، مضيفًا أنه من المتوقع أن تغادر مجموعة كبيرة أخرى من الأميركيين، الجمعة.

ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو قوله إنه  أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفضه "أي هدنة في حربه على قطاع غزة لا تشمل إطلاق سراح الرهائن"، فيما ذكر بلينكن أنه "ناقش مع المسؤولين الإسرائيليين إمكانية تحقيق هدنة ووقف لإطلاق النار مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استغلال حماس لهذا المعطى".
 

فلسطين غزة عمان الجيش الإسرائيلي البيت الأبيض

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