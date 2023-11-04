نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تناول المشروبات الغازية له بعض التأثير على الرئتين، ولكن هذا التأثير عادةً مؤقت ولا يعتبر خطيرًا بشكل عام، إليك بعض النقاط المهمة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الجبن القريش هو جبن منخفض السعرات الحرارية مع نكهة خفيفة، وعادةً ما يوصى به ضمن النظام الغذائي الصحي، حيث أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، وفي المقابل، يتمتع بسعرات حرارية منخفضة على عكس أنواع الجبن الأخرى التي تسبب زيادة الوزن.



ماهي علامات وأسباب الكيس الزلالي وعلاجه؟

الكيس الزلالي، المعروف أيضًا بالكيس السائل المتجمع، هو تجمع سائل في كيس صغير داخل المفصل، يمكن أن يحدث الكيس الزلالي في أي مفصل في الجسم، ولكنه يشيع في المعصم والركبة والكاحل بحسب ما نشره موقع هيلثي :

يعتبر الضحك جزءًا من الحياة اليومية وقد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب والجهاز القلبي الوعائي بشكل عام، إليك بعض الآثار المحتملة للضحك على صحة قلبك بحسب ما نشره موقع هيلثي :