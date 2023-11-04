ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

الجبن القريش هو جبن منخفض السعرات الحرارية مع نكهة خفيفة، وعادةً ما يوصى به ضمن النظام الغذائي الصحي، حيث أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، وفي المقابل، يتمتع بسعرات حرارية منخفضة على عكس أنواع الجبن الأخرى التي تسبب زيادة الوزن.

قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذيةًعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الجبن القريش..

فوائد جبنة قريش للعضلات

تعد الجبن القريش من أفضل أنواع الجبن للرياضيين، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الهام لبناء الكتلة العضلية وزيادتها في الجسم.

فوائد جبنة قريش لسكر الدم

قد تساعد الجبن القريش في منع مقاومة الأنسولين في الجسم، وبالتالي الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

فوائد جبنة قريش للعظام

تحتوي جبن القريش على مستويات مرتفعة من الكالسيوم الهام لصحة العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام، كما أنه يساعد على تنظيم ضغط الدم وقد يلعب دوراً في الوقاية من بعض أنواع السرطان

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