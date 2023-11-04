المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يستهدف كل مقومات الحياة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة؛ حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.

كما ذكرت قناة الميادين أن 14 مركب صيد في ميناء الصيادين برفح تعرضت للحريق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي عنيف.

فيما نفذ طيران الاحتلال عشرات الغارات على مناطق النصيرات وشارع المنصورة بحي الشجاعية وعلى تل الزعتر كما تم استهداف خزان للمياه في رفح.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شارع الدحدوح في محيط محطة النعيم للبترول جنوب غرب غزة.

وإسقاط الطيران الحربي الإسرائيلي قنابل علي محيط دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة بجانب القصف المدفعي المكثف على منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة