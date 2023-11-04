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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بمحاولة سرقة سيدة في الخصوص

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الخصوص بالقليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة الخصوص، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حاول سرقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلّا أنّ الضابط تمكن من السيطرة عليه.


البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من قسم شرطة الخصوص، يفيد أثناء تفقد الرائد أحمد عزت، معاون مباحث القسم، بالمنطقة تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات وفور اقترابه فوجئ بأحد الأشخاص حاول سرقة السيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح.


وتوصلت التحريات أنه فور إلقاء القبض على المتهم حاول سرقة السيدة إلّا أنّ الضابط تمكن من السيطرة عليه، وتم احالته إلى النيابة التي أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الحادث.

الخصوص القليوبية مباحث قسم شرطة الخصوص مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية

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