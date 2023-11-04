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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: جائزة التميز الوظيفي لعام 2023 لأربعة أئمة من القليوبية

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف القليوبية وهم: 
1- الشيخ/ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد رزق - مفتش دعوة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الشيخ/ محمد أحمد عبد الغني دغيدي - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3- الشيخ/ محمد مجدي غنيم عوض - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير). 

4- الشيخ/ سعيد إبراهيم محمد محروس - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف القليوبية، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة إن هذه الفكرة تهدف إلى تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة.

وأوضحت أنه تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م. 

في سياق آخر، أكدت وزارة الأوقاف أنه تم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 / 2024م، وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

وذلك على النحو التالي: 
1. المقارئ القرآنية وعددها 4051 مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 15,148,900 جنيه. 

2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 1,475,820 جنيه.

3. المسابقات المحلية والمسابقة العالمية الثلاثون بتكلفة بلغت 12,543,000 جنيه.

4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1,187,100 جنيه. 

5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة تبلغ مليون جنيه.

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